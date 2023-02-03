الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع.. رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس حتى الخميس المقبل، لتتوقع سقوط أمطار وزيادة سرعة الرياح وتكون محملة بالرمال أحياناً، على أن يشهد البحر المتوسط اضطراباً، مما يؤثر على سلامة الملاحة على مدار ثلاثة أيام، لارتفاع الموج إلى 6 أمتار.

نشاط للرياح المحملة بالرمال

وأوضح بيان الأرصاد الجوية، أن تفاصيل الطقس خلال الأسبوع المقبل، تتضمن نشاط رياح متفاوتة الشدة قد تكون محملة بالرمال على فترات بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء وذلك يوم الأحد 5 فبراير.

وأشار البيان إلى هبوب رياح يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 فبراير على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة على فترات وتستمر حتى الخميس مما يعطى الإحساس بالبرودة

اضطراب الملاحة في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج

وتوقعت الهيئة أن تصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/ساعة ويصل ارتفاع الموج بالبحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار، فيما تزداد سرعة الرياح يومى الإثنين والثلاثاء وتصل إلى 60كم/ساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50%

وتابع البيان أن طقس الأسبوع المقبل، يشهد فرص لسقوط الأمطار، التي تكون بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى يوم الأحد، بنسبة حدوث تتراوح بين 40 إلى 50%، وتكون على فترات خلال يومي الإثنين والثلاثاء وتكون بنسبة 50%، وتنخفض فرصة سقوط الأمطار يومي الأربعاء والخميس إلى نسبة حدوث 40% تقريباً.