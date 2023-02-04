العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بالزيتون

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة الزيتون، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفى؛ لفحص المترددين على العقار في الوقت الذي تم اكتشاف الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالي بالعثور على شاب جثة هامدة داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «علاء ح» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتبين وجود سحجات حول الرقبة، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع المنافذ وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية المتوفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة.