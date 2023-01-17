وفاة شاب في الزيتون بحقنة «هيروين».. «خدها في المكان الغلط»

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي قصر العيني، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ إلى قسم شرطة الزيتون

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، إخطارا من مستشفي قصر العيني يفيد بوصول شاب يدعى «رامي م ع» في العقد الرابع من العمر جثة هامدة، ويشتبه في إدمانه للمواد المخدرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

التحريات حول الواقعة

وكشفت التحريات بأن المتوفى معروف بإدمانه لمخدر الهيروين، وأوضحت بأن الشاب كان يعتمد على أحد الأشخاص لحقنه بالهيروين، وأنه يوم الواقعة لم يجد المتوفى أحدا لحقنه، فقام بإعطائها لنفسه، لافتة إلى أنه أخذ الحقنة في مكان خاطئ بجسده، أسفر عن سقوطه جثة هامدة، ونقلته أسرته لمستشفي قصر العيني في محاولة لإسعافة لكنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.