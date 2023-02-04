العثور على جثة مجهولة لمسن في أحد الشوارع بروض الفرج 

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هوية مسن عثر على جثته في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة تحليل مخدرات للمتوفى.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام.

كما طلبت النيابة العامة تصوير المتوفى ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة؛ للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك أقسام من المواطنين.

بلاغ بالعثور على جثة مسن

تعود الواقعة، عندما تلقت مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر وبالفحص لم يتم العثور على ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين عدم وجود مستند يدل على هويتة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.