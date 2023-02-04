رئيس حكومة رومانيا: نسعى لتجنب أزمة الغذاء.. وسنلبي كل متطلبات مصر

قال نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، إنَّه يتمّ العمل على التعاون مع مصر من أجل ضمان تلبية كل المتطلبات لكلا البلدين، مضيفًا «سوف نستمر في توفير كل الكميات التي تطلبها مصر في مختلف المجالات، وسوف نفعل قصارى جهودنا لتجنب الأزمة الغذائية واستغلال كل الفرص لتوفير جميع الاحتياجات المصرية لتعويض كل الجوانب التي تعاني من النقص والعجز».

وأضاف «تشيوكا»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، «نؤكد تعزيز دولة رومانيا التعاون مع مصر والقارة الإفريقية، واتفقنا أننا لن ندخر جهدًا لتعزيز الجوانب الاقتصادية في أقرب وقت ممكن من خلال المشاورات الفنية، مستكملا «سوف نستقبل في بوخاريست ونستضيف مؤتمرا اقتصاديا من المخطط انعقاده هذا العام، ونبحث كل الفرص لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الافريقية والأوروبية».