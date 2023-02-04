«الداخلية»: ضبط 1285 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1285 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 17 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 2.037 طن أرز أبيض «عيني« ، وكذا ضبط 20 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 47.231 طن أرز شعير «مستندي«.

وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت 2 طن أعلاف حيوانية «عيني« ،وكذا ضبط 8 قضايا غش أعلاف «مجهولة المصدر« غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 14 طن أعلاف حيوانية «عيني« ، وكذا ضبط قضية في مجال حجب مواد بناء بمضبوطات بلغت 15 طن أسمنت «عيني« وكذا ضبط قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت 5 أطنان أسمنت «عيني«، وكذا ضبط 593 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 7.420 طن دقيق أبيض «عيني« – 570 كيلو جرام «سلع ومواد غذائية متنوعة« – 3600 عبوة زيت طعام – مقرمشات و4598 عبوة سجائر .

ضبط مخالفات مخابز

وجرى ضبط 444 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 15 قضية دقيق بلدي مدعم «مستندي ، عيني« – قضية تجميع بطاقات تموينية ذكية – 163 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 154 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 111 قضية متنوعة أخرى.. بمضبوطات بلغت 33.650 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي« و1.100 طن دقيق بلدي مدعم «عيني« - 75 بطاقة تموينية ذكية، وكذا ضبط 32 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 7 أطنان قمح «عيني« - 3.114 طن سكر تمويني «عيني« - 86200 لتر مواد بترولية «عيني« – 4.050 طن أسمدة زراعية مدعمة «عيني«.. بحجم مضبوطات بلغت 102.122 طن «مستندي – عيني«، أبرزها 33.650 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي« – 1.100 طن دقيق بلدي مدعم «عيني« - 7 أطنان قمح «عيني« - 7.420 طن دقيق أبيض «عيني« - 2.037 طن أرز أبيض «عيني « - 47.231 طن أرز شعير «مستندي« – 570 كيلو جرام سلع ومواد غذائية متنوعة - 3.114 طن «سكر« تمويني «عيني« – 3600 عبوة «زيت طعام – مقرمشات« - 4598 عبوة سجائر – 75 بطاقة تموينية ذكية – 86200 لتر مواد بترولية «عيني« – 16 طن أعلاف حيوانية «عيني« – 4.050 طن أسمدة زراعية مدعمة «عيني« - 20 طن أسمنت «عيني« كان أبرزها: ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص - بمحافظة سوهاج.. وبحوزته كمية قدرها 15 طن أسمنت «عيني« معبأة داخل عبوات وشكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء، بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان أسمنت معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي مدعم بمحافظة القليوبية.. لتصرفه في كمية قدرها 6.3 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي« قام المذكور بالإتجار فيها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ضبط 2 طن دقيق

وضبط مالك مخبز سياحى بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة.. وبحوزته كمية قدرها 2 طن دقيق أبيض «عيني« معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع لإنتاج المخصبات والمبيدات الزراعية - بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها 2.3 طن «أسمدة زراعية مدعمة مدون عليها علامات تجارية ومحظور تدولها خارج الجمعيات الزراعية ، قام المذكور بتجميعها للاتجار فيها بالسوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم.