جامعة أسيوط تعلن رفع أجور 3 آلاف موظف

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الموافقة على رفع الأجر لكافة العاملين بالأجر اليومي بجامعة أسيوط بقسمي التعليم والمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتحسين المستوى المعيشي لهم ولأسرهم.

رفع الأجر اليومي لـ3000 موظف

وقال شوكت صابر وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، إنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة فمن المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 3000 موظف بالأجر اليومي على مستوى الجامعة، حيث يصل أجرهم فى تخصصات المهندسين والفيزيائين والكيميائين والصيادلة والأطباء بمختلف تخصصاتهم وكذلك أخصائي الحاسبات والمعلومات إلى 50 جنيه باليوم.

40 جنيها لليوم الواحد

وأضاف أمين عام جامعة أسيوط أما باقى التخصصات فيصل أجرها بعد الزيادة إلى 40 جنيها عن اليوم الواحد، وذلك اعتبارا من 1/3/2023 وذلك وفق الدراسة المالية التى أعدها الأستاذ محمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسنى مدير إدارة الموازنة لتوفير الاعتمادات المالية للصرف.