ميناء السخنة يستقبل أولى الرحلات البحرية لليوم الواحد تضم آلاف السائحين

استقبل الرصيف الجديد بالحوض الثاني بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم ثلاث سفن سياحية على متنها الآلاف من السائحين وذلك في ظل حركة النشاط السياحي التي تشهدها مصر، وخاصة السياحة البحرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر من خلال الرحلات البحرية لليوم الواحد واستقبال السفن السياحية التي تستقبلها مواني الهيئة، حيث تعد هذه الرحلات هي الأولى من نوعها في استقبال الميناء ثلاث سفن سياحية ترسو على الرصيف في نفس اليوم واستقبال مايقرب من 3 آلاف سائح.

واستقبل ميناء السخنة صباح اليوم، السفينة السياحية (Splendida MSC) التي تزور الميناء أسبوعياً- كل سبت- ضمن رحلاتها السياحية البحرية من نوفمبر الماضي لتمتد لإبريل المقبل وعلى متنها السائحين من جنسيات متنوعة، ويقومون برحلات بحرية حول العالم، حيث استقبلها الميناء اليوم وعلى متنها 2826 سائحا، قادمة من ميناء ينبع، متجهة إلى سفاجا مساء اليوم.

واستقبل الميناء أيضاً السفينة السياحية إميرالد أزورا وعلى متنها 75 سائحاً قادمة من شرم الشيخ لتغادر إلى وجهتها مساء اليوم أيضاً، كما جرى استقبال السفينة السياحية Clio قادمة من الغردقة لتغادر المساء إلى وجهتها التالية على متنها 85 سائحاً.

وفي هذا السياق، قامت إدارة الميناء بالتنسيق مع شركة مواني دبي العالمية -السخنة، لاستقبال الثلاث سفن في توقيتات مختلفة على الرصيف الجديد للحوض الثاني، والقيام بالتنسيق لإجراءات دخول ومغادرة السائحين والتسهيلات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المعنية بالميناء.

من جانبه، قال اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، في بيان، إن حركة التداول واستقبال السفن تسير على أكمل وجه بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، والتي قاربت على الانتهاء، متضمنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين»، فضلاً عن التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في تسهيل الإجراءات بشأن استقبال السفن السياحية وكذا إجراءات الخروج والدخول من وإلى الرصيف للسائحين بشكل منتظم دون تعطيل أي أعمال قائمة بالميناء.