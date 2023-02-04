«المنشآت السياحية»: نسب إشغال المطاعم ستصل لأكثر من 95% خلال عيد الفطر

قال على كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسب إشغال المطاعم السياحية سواء الثابتة أو النيلية الموجودة بالقاهرة والجيزة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، ستتجاوز الـ95% وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية والتدفقات الوافدة من الدول العربية لقضاء تلك الاجازات في مصر، لافتا إلى أن آلاف السياح العرب اعتادوا خلال السنوات الماضية على قضاء فترة العيد بالمدن السياحية المصرية ولاسيما بالعاصمة القاهرة.

المطاعم تستعد لاستقبال رمضان وعيد الفطر

وأضاف «منصور»، في تصريحات لـ«الوطن» أن العديد من المطاعم الثابتة تستغل فترة الهدوء الحالى في نسب الإشغال وتقوم بإجراء الديكورات اللازمة لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، فضلا عن إجراء عمليات الصيانة ،موضحا أن المطاعم النيلية فضلا عن مسارح المنوعات تنتظر بداية شهر رمضان لإجراء تلك الأعمال استعدادا لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

السياح العرب

وأشار إلى أن غالبية الرواد المتوقع تواجدهم بالمنشآت والمطاعم السياحية خلال العيد هم من السياح العرب، لافتًا إلى أن أعداد كبيرة من السياح السعوديين والليبيين والكويتيين والإماراتيين يفضلون قضاء العيد بمصر.

وتابع: «العديد من الأسر المصرية وبعد انتهاء شهر رمضان تفضل تناول وجبتي الغداء والعشاء والسهر خارج المنزل بالمطاعم السياحية»، موضحًا أن المطاعم بدأت أيضا حاليا الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الذى يحل خلال الـ 10 أيام الأخيرة من شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن إلى الآن الاشتراطات الخاصة بإقامة الخيام الرمضانية خلال شهر الصوم وما إذا كان سيتم تنظيمها هذا العام أم لا.

وكان محمد فتحي، رئيس لجنة تسويق السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن غالبية المطاعم السياحية لن ترفع أسعار وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المقبل.