«البحوث الفلكية» يكشف موعد بدر رجب 2023 وعدد أيام الشهر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدر شهر رجب 2023، موضحًا أنه سيكون غدًا الأحد 5 فبراير، وفقًا للحسابات الفلكية، على أن يكون موعد البدر في تمام الساعة 8:30 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، منوهًا أن غدًا سيكون 14 رجب.

عدد أيام شهر رجب 2023

وأوضحً «القاضي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد أيام شهر رجب 2023، ستكون 29 يومًا فلكياً، مشيرًا إلى أن استطلاع هلال شهر شعبان سيكون يوم 29 رجب، الموافق 20 فبراير المقبل، واستطلاع أهلة الشهور العربية الهجرية يكون بالتنسيق بين اللجان العلمية في المعهد واللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية الشهور، يكون وفقًا لما يصدر عن دار الإفتاء.

موعد نهاية شهر رجب 2023

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع للتعليم العالي، إلى أن المعهد يمتلك أكثر من موقع لرؤية أهلة الشهور العربية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الاشتراطات يجب توافرها عند رؤية أهلة الشهور، أبرزها أن يكون الموقع بعيدًا عن العمران والمصانع والمناطق السكانية والأضواء، وكذلك بعيدًا عن مصافي البترول، وأن تكون الرؤية في قمم الجبال، وتتم في اتجاه الغرب وقبل غروب شمس يوم الرؤية.