الدفع بفرق طوارئ لسحب مياه الأمطار من شوارع مرسى مطروح

أكد عمرو عبد المجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، الدفع بفرق الطوارئ واستمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الكبيرة بالطرق الرئيسية والشوارع والميادين العامة والأحياء والعزب لليوم الرابع على التوالي، من خلال معدات وسيارات مجلس المدينة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيدية المعنية، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة.

فرق الطوارئ ترفع مياه الأمطار بمطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح اليوم السبت، أن جهود فرق الطوارئ متواصلة منذ الصباح لسرعة رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمدخل الشرقي بالطريق الدولي الساحلي، ومناطق مدخل الريفية والطريق الدولي وشارع جمال عبد الناصر وميدان المطار والكيلو 4 و7 وعلم الروم، وجار العمل بنطاق المدينة والمركز تيسيراً على المواطنين، طبقا لتعليمات محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح في بيانه، إلى أن العمل يسير في المناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار على مدار اليوم، بمتابعة من نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة، وذلك ضمن جهود المدينة اليومية للإدارات التي تتعامل مع الأمطار من خلال المعدات والسيارات المجهزة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال الحملة بمجلس المدينة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن التنسيق متواصل ومستمر بين إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة والأجهزة التنفيدية المعنية بإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء للتعامل الفوري مع التجمعات المتراكمة من الأمطار.

غرفة عمليات للرد على شكاوى المواطنين

وأوضح أن غرفة عمليات مجلس مدينة مرسى مطروح تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال الطقس غير المستقر، على أرقام 0464933158 / 0464935266.