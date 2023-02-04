أسعار الذرة الصفراء اليوم في المحافظات.. طن «البرازيلي» بـ13 ألف و500 جنيه

شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، استقرارا لبعض الأصناف وتراجعا في الأخرى، وفقا لعمليات البيع والشراء والتي أجريت تداولها بالأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظات مصر.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات قد تراجعت بشكل جيد، الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، وجاءت أسعارها كالتالي:

- سجل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي 13ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألفا و500 جنيه.

- كما سجل سعر طن الذرة الروماني 13 ألفا و100 جنيه، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

- سعر طن الذرة الأرجنتيني 13ألفا و800 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

- كما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة 1770 جنيها لكل أردب.

- بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية ما بين 2000 حتى 2050 جنيها.

المعروض وأسعار الذرة الصفراء اليوم

وأوضح أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات قد سجلت تراجعا جيدا خلال عمليات تداولها اليوم السبت، لافتا إلى أن ذلك يعد مؤشرا جيدا للغاية حول تراجع أسعارها خلال الفترة المقبلة داخل أسواق المحافظات.