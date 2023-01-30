هبوط في أسعار الذرة الصفراء بالمحافظات اليوم.. الطن يفقد 150 جنيها

سجلت أسعار الذرة الصفراء بالمحافظات، اليوم الاثنين، تراجعًا وهبوطًا جماعيًا في جميع أصنافها، وذلك وفقا لعمليات البيع والشراء، عبر تداولها بالأسواق الحرة والمتاجر بمحافظات مصر، ليهبط سعر طن الذرة الصفراء خلال هذا الأسبوع للمرة الثانية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، شهدت هبوطا جماعيا في سعر كل طن ذرة مباع للمرة الثانية، ليعود بالنفع على قطاع المستهلكين بشتى ربوع محافظات، موضحًا أن الأسعار جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي 13 ألفًا و450 جنيهًا، وسط تراجع بواقع 150 جنيهًا لكل طن.

- سجر سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألفًا و400 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن الذرة الروماني 13 ألفًا و300 جنيه، وسط تراجع بلغ 150جنيهًا لكل طن.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 13 ألفًا 700 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

- سجل سعر إردب الذرة الرفيعة 1800 جنيه، بواقع 30 جنيهًا لكل أردب.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الإثنين

وأوضح «عبدالغفار»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، قد سجلت تراجعا ممتازا للغاية عبر حركة البيع والشراء، اليوم الاثنين، لافتا إلى أن ذلك مؤشر جيد للغاية حول تراجع أسعارها خلال الفترة المقبلة داخل الأسواق المصرية.