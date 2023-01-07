رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

البابا تواضروس: الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بمسار العائلة المقدسة

كتب:

شريف سليمان
10:24 م | السبت 07 يناير 2023
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأراضي المقدسة المقصود بها في العائلة المقدسة هي مصر وفلسطين، موضحًا: «نحتفل في الكنيسة بدخول المسيح مصر في 1 يونيو، وفي السنوات الأخيرة، بدأت الدولة تلتفت وتجعل من مسار العائلة المقدسة شيء مهم سياحيا وروحيا واقتصاديا».

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حواره ببرنامج «السهرة»، على القناة الثانية: «تم تشكيل لجان لتحديد المحطات، وجعلها جاهزة لاستقبال الضيوف، والمسار كله عبارة عن 25 محطة، والرحلة سيكون لها مردود على كل مستويات».

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: «مصر قدمت في العصور المسيحية شهداء كثر، والتاريخ حافل بذلك، لدرجة أن الأقباط قاموا بعمل تقويم الشهداء سنة 284 ميلادية».

وحول الرهبنة، قال: «هو الهرم الثالث وبدأ على أرض مصر، من خلال القديس أنطونيوس الكبير في بني سويف، حيث بدأ الحياة الرهبانية، ثم انتشرت الحياة الرهبانية في العالم كله».

اقرأ المزيد:

البابا تواضروس الثاني: المدارس المسيحية مفتوحة أمام المصريين

البابا تواضروس الثاني: الرئيس السيسي فاجأنا بكاتدرائية ميلاد المسيح

البابا تواضروس الثاني عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية: مصر كانت بتتسرق

الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على صحة قداسة البابا تواضروس الثاني

«القومي للمرأة» يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

البابا تواضروس الثاني يكتب: كن ولودا ومثمرا

بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد
بقلم شريف سليمان