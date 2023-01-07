البابا تواضروس: الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بمسار العائلة المقدسة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأراضي المقدسة المقصود بها في العائلة المقدسة هي مصر وفلسطين، موضحًا: «نحتفل في الكنيسة بدخول المسيح مصر في 1 يونيو، وفي السنوات الأخيرة، بدأت الدولة تلتفت وتجعل من مسار العائلة المقدسة شيء مهم سياحيا وروحيا واقتصاديا».

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حواره ببرنامج «السهرة»، على القناة الثانية: «تم تشكيل لجان لتحديد المحطات، وجعلها جاهزة لاستقبال الضيوف، والمسار كله عبارة عن 25 محطة، والرحلة سيكون لها مردود على كل مستويات».

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: «مصر قدمت في العصور المسيحية شهداء كثر، والتاريخ حافل بذلك، لدرجة أن الأقباط قاموا بعمل تقويم الشهداء سنة 284 ميلادية».

وحول الرهبنة، قال: «هو الهرم الثالث وبدأ على أرض مصر، من خلال القديس أنطونيوس الكبير في بني سويف، حيث بدأ الحياة الرهبانية، ثم انتشرت الحياة الرهبانية في العالم كله».