افتتاح المؤتمر الدولي «الرياضة وتحديات العصر» في جامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني «الرياضة وتحديات العصر – الواقع والمستقبل» والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة خلال الفترة من 4-6 فبراير 2023، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور: قانون الرياضة الجديد في ضوء تحديات العصر، التربية على التنافس الرياضي الشريف ما بين الأصالة والمعاصرة، أحدث تقنيات التأهيل لرياضي المستويات العليا، مدخلات إعداد البطل الأولمبي، الجينات الوراثية لانتقاء وإعداد المواهب الرياضية، تدريب المستوى العالي لذوي الهمم، تطور القياس فى التحليل الحركي، التغيرات المناخية وفسيولوجيا التدريب الرياضي.

مشاركة دولية في مؤتمر «الرياضة وتحديات العصر»

يحاضر بالمؤتمر نخبة من الأساتذة والخبراء في التربية الرياضية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية، ومنها: جامعة الملك عبد العزيز- المملكة العربية السعودية، الجامعة الأردنية- الأردن، جامعة ريمز- بفرنسا، جامعة ريغنسبورغ- ألمانيا، جامعة صوفيا-بلغاريا.

الرياضة أمن قومي

وقال الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن إطلاق المبادرة الرئاسية «الرياضة أمن قومي» كتوجه لمؤسسات الدولة للاهتمام بممارسة الرياضة، وتطوير البنية التحتية للرياضة المصرية، جعل مصر على الطريق الصحيح، من خلال دعم النشاط الرياضي، إذ أن هذا المجال يدعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن ما يشهده عالمنا المعاصر من ظواهر مختلفة وتحولات وتغيرات متسارعة في ظل الثورة المعلوماتية، تفرض على الرياضة وتطبيقاتها تحديات كبيرة، تمتد بين الواقع المحلي، وبين التوجه نحو العالمية.

وأكد أن الجامعة سعت إلى مواكبة الجديد في العملية التعليمية للوصول الى منافسة حقيقية مع الجامعات المحلية وفتح باب التعاون والتوأمة معها للاستفادة من الخبرات، كما نسعى للوصول إلى الشراكة العالمية بجامعات العالم العربي والاوروبي من أجل ضمان مكانة متقدمة في التصنيف الدولي.

خارطة طريق لمستقبل الرياضة

وأوضح الدكتور صبحي حسانين - نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن جامعة المنصورة تتميز بعلمائها وباحثيها وأن التطورات المتسارعة فرضت تحديات كبيرة فى مجال الرياضة، وهذا المؤتمر سيقدم خارطة طريق لمستقبل الرياضة خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات في ظل رؤية مصر 2030.

الرياضة أسلوب حياة

وعبر الدكتور كمال درويش – مستشار وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده بمؤتمر كلية التربية الرياضية، مشيرا أن المؤتمرات العلمية تظهر مدى التطور فى الممارسات الرياضة والتي تؤكد أن الرياضة أسلوب حياة، وأن التطورات المتسارعة فى علوم الرياضة والتحديات فرضت وظائف جديدة مما يتطلب العمل على تطوير اللوائح بالشكل المناسب لتأهيل الخريجين لأسلوب العمل.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر إلى أن اهتمام الكلية بالبحث العلمي يعد من أهم الأهداف الحيوية التي تسعى إليها إيمانا بأن الكلية هي الركيزة العلمية، لتطبيق أحدث المستجدات العلمية في المجال الرياضي لكي تخرج الي الواقع التطبيقي وسعيا الي تطوير التوجهات البحثية من خلال الابتكار الاستراتيجي وصناعة الرياضة كي يساهم في استراتيجية مصر 2030.

وكيل الكلية: الرياضة تتأثر بالتغيرات المناخية

وأضاف الدكتور حسام الدين فاروق حسين وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر أن العالم أصبح مع بداية القرن 21 يمر بأزمات وتحديات كثيرة كان لها بالغ الأثر فى المجال الرياضي ومنها التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على حياة الشعوب والمجتمعات ولم يكن المجال الرياضي بمنأى عن هذه التحديات ومدى تأثيرها على الرياضيين وأساليب ممارسة الأنشطة الرياضة المختلفة، ولذلك هدف المؤتمر ومحاوره المعرفة والابتكار والسعي نحو زيادة وتطوير البحث العلمي فى المجال الرياضي وتحسين البيئة الرياضية.