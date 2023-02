الأفلام الأكثر حصدا لجوائز أوسكار قبل حفل 2023

حصل فيلم «Everything Everywhere All at Once» على أعلى عدد ترشيحات جوائز في النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد، ويتم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل ما يقرب من 10.000 عضو مصوت في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقام يوم 12 مارس المقبل، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، ويعود جيمي كيميل الحفل للمرة الثالثة، وفقا لما نشره موقع «cnbc».

«Everything Everywhere All at Once» يقرب من المركز الأول

لم يستطع فيلم «Everything Everywhere All at Once» تجاوز الرقم القياسي في الترشيحات الذي حققه أفلام «Titanic»، و«All About Eve» و«La La Land» حيث ترشح كلامنهما لـ 14 جائزة أوسكار، حيث حقق الأول 11 جائزة، أما الثاني لم يحصد سوى 6 جوائز وهو نفس الأمر بالنسبة للفيلم الثالث.

إذا نجح الفيلم في الفوز بالـ11 جائزة سيأتي في ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا لجوائز أوسكار والتي تضم : «Titanic»، و«The Lord of the Rings: The Return of the King» بالإضافة إلى «Ben-Hur»، حيص حصل كلا منهما على 11 جائزة، وفيما يلي قائمة الأفلام الأعلى ترشيحا وفوزا بالأوسكار:

- «Titanic»

إنتاج عام 1997

ترشح لـ 14 جائزة أوسكار

فاز بـ 11 جائزة أوسكار:

أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل إخراج فني، أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم أزياء ، أفضل مونتاج فيلم، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل أغنية أصلية، أفضل صوت ، أفضل تحرير مؤثرات صوتية، أفضل تأثيرات بصرية.

- «Ben-Hur»

إنتاج عام 1959

ترشح لـ 12 جائزة أوسكار

فاز بـ 11 جائزة أوسكار:

أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل إخراج فني، أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم أزياء، أفضل مونتاج فيلم، أفضل تسجيل صوتي، أفضل موسيقى وأفضل مؤثرات خاصة.

- «The Lord of the Rings: The Return of the King»

إنتاج 2003

ترشح لـ 11 جائزة أوسكار

فاز بـ 11 جائزة أوسكار:

أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل إخراج فني، أفضل تصميم أزياء، أفضل مونتاج فيلم، أفضل مكياج، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل أغنية أصلية، أفضل تسجيل صوت، أفضل مؤثرات بصرية.

- «West Side Story»

إنتاج 1961

ترشح لـ11 جائزة أوسكار

فاز بـ10 جوائز أوسكار:

أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة ، أفضل إخراج فني، أفضل تصوير سينمائي ، أفضل تصميم أزياء ، أفضل مونتاج فيلم ، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل صوت.

- «The English Patient»

إنتاج 1996

ترشح لـ12 جائزة أوسكار

فاز بـ9 جوائز أوسكار:

أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل إخراج فني، أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم أزياء، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل صوت.