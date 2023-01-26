جابر القرموطي عن طفولته: «كنت بروح معرض الكتاب وأنا صغير بكيس مخدة»

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه خلال فترة الطفولة، كان يحرص دائما على حضور معرض الكتاب، بعد أن يسافر من بلدته من أجل حضور المعرض الأهم لشراء الكتب، «كنا بنجيب كيس المخدة كأنها شنطة، ونملاها كتب حجم صغير وكبير».

القرموطي: المعرض به الكثير من الكتب الجيدة

أضاف «القرموطي»، خلال تقديمه لبرنامجه «مانشيت»، المذاع على فضائية «CBC»، أن معرض الكتاب المقام حاليا بأرض المعارض في التجمع الخامس، حظى بالكثير من المشاركين الكبار والمسؤولين، بخلاف الكتب المهمة التي جرى طرحها فيه.

القرموطي: يظل الكتاب عنوان كبير جدا للمثقف والباحث

واستطرد: «أتخيل أن الزخم ما زال موجودا تجاه معرض الكتاب، والقضايا اختلفت وتنوعت عن الوضع من 35 سنة فاتوا، وفكرة الكتاب في ظل وجود الإنترنت وجوجل وواتس آب الناس مبقتش مهتمة بيه، لكن يظل الكتاب عنوان كبير جدا للمثقف والباحث عن الثقافة».

وأوضح أن قيمة الصحف الورقية لا تزال موجودة حتى وقتنا هذا، حيث أنه عندما يتصفح الصحيفة الورقية، يستمتع بهذا الأمر حتى الآن.