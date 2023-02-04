برنامج «مانشيت» يشيد بملفات «الوطن»: تقدم إعلام الجمهورية الجديدة وتفتش عن مواطن الجمال

أشاد الكاتب الصحفي والإعلامي جابر القرموطي، بالطفرة التي شهدتها جريدة «الوطن» خلال الفترة الأخيرة، وتميزها بملفات وأعداد خاصة أعادت الاعتبار للصحافة الورقية من جديد.

وقال «القرموطي»، خلال حلقة برنامج مانشيت، إن ملفات «الوطن» تستهدف إبراز القوة الناعمة لمصر والتفتيش عن مواطن الجمال بها.

القرموطي: الملفات الخاصة لـ«الوطن» شديدة التميز

وكان «القرموطي»، استعرض في حلقات سابقة للبرنامج عدة أعداد بارزة لجريدة الوطن؛ منها عدد خاص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، وكذلك عدد خاص عن السيد المسيح وعدد خاص عن السيدة مريم، فضلا عن عدة ملفات نوعية أخرى؛ أبرزها ملفات مؤتمر المناخ، وصدور الصفحة الأولى من «الوطن» بمانشيت من 6 لغات في عددين الأول في افتتاح المؤتمر والثاني في الختام، وهو ما حظى بإشادة واسعة.

مدير الملفات بـ«االوطن»: نقدم محتوى يدعم الجمهورية الحديدة

وخلال زيارة فريق برنامج مانشيت لـ«الوطن»، قال أحمد عاطف مساعد رئيس التحرير، ومدير قطاع الملفات والتحقيقات، إن السياسة التحريرية الجديدة لـ«الوطن» تعتمد على محورين أساسيين؛ الأول دعم الدولة المصرية وجمهوريتها الجديدة، وإبراز مشروعات التنمية وجهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، والثاني هو التنوير وتعزيز القوة الناعمة لمصر، وذلك من خلال محتوى صحفي جاذب على جميع منصات «الوطن»؛ سواء في الجريدة الورقية أو الموقع الإلكتروني أو منصات السوشيال ميديا.

وحازت «الوطن» خلال الفترة الأخيرة، العديد من الإشادات بعد نجاحها في إبراز جوانب إيجابية بالمجتمع والتركيز على تعزيز قيم التسامح والمحبة والمواطنة وتقدير الرموز الدينية الوطنية والرموز الشخصيات الروحية ذات التأثير الكبير في الوجدان المصري.

واعتبر الصحفي والإعلامي جابر القرموطي أن ذلك يعد تطورا لافتا في تجربة الجريدة، مشددًا على أنها تجربة شبابية تستحق الاحترام والتناول والإشادة.