التحفظ على جثمان شاب في الإسماعيلية بعد وفاته بحادث تصادم

أمرت جهات التحقيق في القنطرة بنقل جثمان المجني عليه في واقعة «مطاردة السيارات» بالقنطرة شرق من مستشفى القنطرة المركزي إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

وأمرت جهات التحقيق بإنهاء تقرير الصفة التشريحية لجثمان شاب القنطرة ومعرفة سبب الوفاة، فيما يجرى التحقيق مع اثنين متهمين بالتسبب في وفاته بعد مطاردتهما للمجني عليه، لخلافات بينهما.

مصرع المجني عليه في تصادم مع لودر

وتعرض المجني عليه للانقلاب بسيارة قيادته خلال مطاردة شقيق زوجته وزوج شقيقة زوجته له على طريق القنطرة شرق قرب معدية الأفراد.

وتعرضت السيارة للانقلاب والاصطدام بسكينة لودر، ما تسبب في إصابته بإصابات مختلفة نقل على إثرها لمستشفى القنطرة المركزي بالإسماعيلية، إلا أنه توفى فور وصوله.

وقالت المصادر إن المتوفى يدعي جمال زكريا فهمي 30 سنة مقيم بالقنطرة شرق وشهرته «جمال تونس»، مشيرة إلى أن الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق لحين انتهاء الطبيب الشرعي من فحصه.

القبض على المتهمين

وكانت قد ألقت مباحث القنطرة شرق في الإسماعيلية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القبض على المتهمين في التسبب في وفاة الشاب، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.