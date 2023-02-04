تفاصيل مصرع شخص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية.. مطاردة أودت بحياته

ألقت مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القبض على شخصين لاتهامهما بالتسبب في وفاة شاب في العقد الثالث من العمر بعد انقلاب سيارة كان يقودها.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص يدعى «جمال زكريا فهمي»، 30 سنة، جراء انقلاب سيارة كان يقودها واصطدامها بـ«سكينة لودر» وإصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته.

شهود عيان: مطاردة بين سيارتين

وقال شهود عيان في تصريحات لـ«الوطن»، إن سيارة كانت تطارد سيارة المجني عليه، وخلال سيرهما بسرعة انقلبت سيارته على مسافة قريبة من منطقة نمرة 6 واصطدمت بـ«سكينة لودر».

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إلى مكان البلاغ ونقلت الشاب إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلا أنه توفي فور وصوله إلى المستشفى.

خلافات عائلية وراء الحادث

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن وجود خلافات عائلية بين المتهمين والمجني عليه، وبمطاردة المتهمين للمجني عليه قرب منطقة معدية القنطرة شرق، تعرض المجني عليه للانقلاب بالسيارة، واصطدم بسكينة لودر، ما تسبب في وفاته.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهمين هما شقيق زوجة المجني عليه وزوج شقيقة زوجته، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات.

محام: عقوبة جنائية للمتهمين

وقال محمد عيسي، محام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتهمين حال إثبات تسببهما في الحادث، وأنهما سبب انقلاب سيارة المجني عليه ووفاته في الحال، سيوجه لهما تهمة القتل.

وتابع أن تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتفاصيلها وتأكيد وجود خلافات بين المتهمين، سيشكل دافعا لتوجيه تهمة القتل للمتهمين، ومحاكمتهما محاكمة جنائية أمام محكمة الجنايات.