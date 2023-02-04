إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 4 أشخاص اليوم السبت، بإصابات مختلفة جراء تصادم سيارتين ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، قرب محطة تحصيل الرسوم.

إخطار بحادث سير

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارتين على الطريق وانتقال قوات الشرطة والاسعاف إلى مكان الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هم صفاء محمد إبراهيم حسن، 46 سنة، وشادية محمد السيد سلطان، 66 سنة، وضحى محمد محمد أبو العلا، 15 سنة، ومحمد إبراهيم حسن، 70 سنة، وجميعهم مقيمون بعزبة النخل بمحافظة القاهرة.

وأضافت المصادر الطبية، أن الإصابات عبارة عن جروح مختلفة في الجسم وكسور مختلفة في اليدين والذراعين، مشيرة إلى أن المصابين في حالة جيدة، وجار إجراء التحاليل والأشعات اللازمة.

تحرير المحضر بالواقعة

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، فيما تم تسيير حركة المرور على الطريق بشكل طبيعي.