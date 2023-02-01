القبض على 4 تجار مخدرات في الإسماعيلية وأسيوط بـ145 «طربة حشيش»

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر (قسم شرطة ثان الإسماعيلية – مركز شرطة أبو صوير – مركز شرطة أسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسماعيلية - أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى: مديرية أمن الإسماعيلية:

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتها (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط:

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس (شابو)– بندقية آلية و 2 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان حساس). وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,300,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.