طقس الإسكندرية غدا.. بارد ليلا وتوقعات بتجدد الأمطار المتوسطة

يشهد طقس الإسكندرية غدا جوا مائلا الى البرودة صباحا على جميع أنحاء المحافظة مع برودة شديدة ليلا وجو غائم جزئي واحتمالية سقوط أمطار متوسطة الشدة، وسط توقعات بتجدد الأمطار المتوسطة مرة أخرى.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أن طقس الإسكندرية غدا الأحد، سيكون باردا على أغلب أنحاء المحافظة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وارتفاع شدة هبوب الرياح الشمالية الغربية.

طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجة حرارة طقس الإسكندرية غدا 20 درجة مئوية كبرى و12 درجة مئوية صغرى، كما تشهد المحافظة جوا غائما جزئيا مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية والتي تهب على الإسكندرية، حيث تبلغ 30 كيلو متر في الساعة.

هبوب رياح شديدة بأنحاء الإسكندرية

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر إلى 2 متر على مستوى البحر المتوسط، الذي يشهد نشاطا حادا في الرياح الشمالية الغربية مع جو معتدل صباحا، شديد البرودة ليلا على ساحل البحر المتوسط وذلك بعدما شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم أمطارا متوسطة الشدة على كافة أحيائها.