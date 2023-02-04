حسين فهمي يروج لمسلسل «سره الباتع» بصورة من الكواليس: أسجل مقاطع جمل

يواصل الفنان حسين فهمي تصوير دوره في مسلسل «سره الباتع» المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023.

حسين فهمي في سره الباتع

ونشر حسين فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة له داخل استوديو الصوت، وعلق: «استوديو الصوت لتسجيل مقاطع جمل مصاحبة للصورة من مسلسل سره الباتع إخراج خالد يوسف كل عام وأنتم بخير».

مسلسل سره الباتع

ويضم مسلسل «سره الباتع» نخبة كبيرة من النجوم المصرين والعرب أبرزهم :أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، والنجوم العرب منهم الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم .

كما يضم المسلسل عددا كبيرا من الوجوه الشابة، أبرزها خالد أنور، هدي الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي اسلام حافظ، رشا بن معاوية شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد.