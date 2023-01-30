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طرح البرومو الرسمي لمسلسل «عودة البارون» لـ حسين فهمي في رمضان 2023

كتب:

أحمد حسين صوان
02:59 م | الإثنين 30 يناير 2023
حسين فهمي في كواليس «عودة البارون»

حسين فهمي في كواليس «عودة البارون»

طرح المخرج سامر خضر، البرومو الرسمي لمسلسل «عودة البارون» بطولة الفنان حسين فهمي، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، إذ تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وتضمن البرومو الدعائي لمسلسل «عودة البارون»، العديد من الصراعات حول حسين فهمي، الذي يدخل في خلافات حادة مع خالد سليم، إذ ظهر وهو يعتدي عليه ويصفعه على وجهه.

وعلق سامر خضر، على البرومو الذي طرحه عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «البرومو الرسمي لمسلسل عودة البارون.. رأيكم يهمنا.. مبروك علينا.. الحمدلله».

وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن الأفيش الرسمي لمسلسل عودة البارون، قبل ساعات، حيث سيطر الفنان حسين فهمي على الأفيش كاملًا بمفرده، دون ظهور أي ممثل آخر.

تعرف على أبطال مسلسل «عودة البارون»

يشارك في مسلسل «عودة البارون» بجانب الفنان حسين فهمي، عدد كبير من نجوم الوطن العربي، أبرزهم خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.