سقوط سيارة ربع نقل بترعة ناصر في البحيرة.. جار البحث عن قائدها (صور)

شهدت قرية آدم مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، سقوط سيارة ربع نقل بترعة مشروع ناصر طريق الـ75 بجوار كوبري الريان، ما أسفر عن فقدان قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

سقوط سيارة بترعة ناصر في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد سقوط سيارة ربع نقل بترعة ناصر بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن فقدان قائد السيارة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

البحث عن جثمان قائد السيارة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى استدعاء فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان قائد السيارة ويدعى «أحمد فرج عبد الرحيم»، 32 سنة، مقيم قرية أبو بكر الصديق مركز أبو المطامير، وجرى استخراج السيارة، وما زال الفريق يبحث عن الجثة.

وحرر محضر بالواقعة، وجار المتابعة من قبل إدارة الأزمات من موقع الحادث، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.