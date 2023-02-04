«حلوان» تستقبل وفود الجامعات المصرية المشاركين في الدورة الحقوقية الأولى

بدأت اليوم كلية الحقوق جامعة حلوان في استقبال شباب الجامعات المصرية المشاركين في الدورة الحقوقية الأولى التي تقام بعنوان التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة خلال الفترة من 4 فبراير 2023 حتى 8 من الشهر نفسه، بمشاركة 15 كلية حقوق من الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق.

وينسق الدورة الحقوقية، الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان إسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وتتضمن الدورة الحقوقية، محاكمات صورية باللغة العربية والإنجليزية، وتعقد عددا من الندوات عن الوعي القانوني، وندوة عن مشروع قائد ودورات تدريبية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، وتوجد محاضرات عن الصحة النفسية للمرأة وكيفية القيادة، وكيفية إدارة الذات وإدارة الوقت، وتوجد زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية، وزيارات لوزارة النقل للتعرف على المشروعات الجديدة.

عقد لقاءات رياضية بمشاركة الاتحادات الطلابية

ويجري عقد حفل الافتتاح 5 فبراير الجاري بحضور عمداء كلية الحقوق على مستوى الجمهورية، ومتخصصين من الجامعات المختلفة، وعلى هامش الدورة سيتم عقد معرض للكتاب، وسيكون الحفل الختامي يوم 7 من الشهر نفسه، وتوزيع الجوائز على الكليات الفائزة في المسابقات البحثية، وسيتم عقد لقاءات رياضية بمشاركة الاتحادات الطلابية، واكتشاف مواهب وورش فنية، وزيارات ميدانية للمشروعات الجديدة بالدولة.

ويقوم اتحاد الطلاب بجامعة حلوان باستقبال الطلاب والوفود من الجامعات بتنظيم عصام الدين محمد إبراهيم سلامة، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، ودنيا أسامة محمد أحمد حسن، رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان.

تقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان

وتتميز الدورة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة ومنها السياحة والفنادق، والتربية الموسيقية التي تقوم بإحياء حفل الافتتاح، وتهدف الدورة الحقوقية إلى المساهمة في صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ أن الدورة الحقوقية هي لقاء يجمع كليات الحقوق بالجامعات المصرية في مجالات عديدة، وتتضمن النشاط الفني، والثقافي، والعلمي بهدف استغلال طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم.

وتسعى جامعة حلوان إلى إقامة الدورة بشكل مختلف؛ إذ تعمل على إدماج برامج تثقيفية لتنمية المهارات ضمن فعاليات الدورة الحقوقية.