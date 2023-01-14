لأول مرة.. «حقوق حلوان» تُطبق نظام الاختبارات الإلكترونية

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية الحقوق؛ لمتابعة أول تطبيق لنظام الاختبارات الإلكترونية لطلاب حقوق حلوان، وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بالجامعة.

وأوضح «قنديل»، أن الجامعة تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، مؤكدًا أن الاختبارات الإلكترونية هي أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يُسهم في تطوير العملية التعليمية.

إنشاء وتفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أثبتت نجاحها وذلك في ظل التحول الرقمي الذى تنشده الدولة، وخاصةً أن جامعة حلوان قد نجحت في إنشاء وتفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية، والتي تعمل على نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تم تطبيقها بالفعل، والتي توفر الوقت والجهد على الطلاب وتعمل على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة وسرعة رصد وإعلان النتائج.

وقالت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الكلية طبقت لأول مرة نظام الاختبارات الإلكترونية لمادة التطبيقات العملية، وذلك بداية من اليوم السبت وذلك في معامل كليات القطاع الطبي، موضحة أنها ستطبق على الفرقة الأولى والثالثة انتظام وبذلك تكون الكلية أول كلية نظرية تطبق نظام الاختبارات الإلكترونية، مؤكدة نجاح التجربة بامتياز، وتم اختبار 2700 طالب من حقوق حلوان، وهو ما يؤكد سعي الجامعة للتحول الرقمي وتوفير نفقات باهظة تتكبدها الجامعة في الورق وماكينات الطباعة، مشيرة الي أنه سيتم إدخال الامتحان المقالي الترم الثاني في مركز الاختبارات الإلكترونية التي تتسم بوجود نظام مراقبة متكامل.