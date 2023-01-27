بروتوكول تعاون بين «القومي للمرأة» ومؤسسة «فاهم» في مجال الصحة النفسية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حفل إطلاق مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، والتي تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف مرضهم النفسي مبكرًا، من خلال تعاونها مع الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة المصرية، والتى قامت بتأسيسها السفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس الأمناء للمؤسسة.

وشهد الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سابقاً، وعدد من الشخصيات العامة.

تعاون بين القومي للمرأة ومؤسسة «فاهم»

ووقعت الدكتورة مايا مرسي بروتوكول تعاون بين المجلس ومؤسسة «فاهم»، بهدف دعم التعاون العلمي والمجتمعي للمرأة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي المهني، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات وتمكينهن لتحقيق أهدافهن طبقاً لإمكانيتهن، ومساعدتهن على التعامل مع الضغوط الحياتية، عن طريق توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية المرأة والأسرة بالمرض النفسي وأخطاره وطرق علاجه، وذلك في بيئة آمنة تحفظ كرامتهن والسرية التامة.

مؤسسة «فاهم»

و«فاهم» مؤسسة غير هادفة للربح، وتضم عددا من كبار الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة، وستتيح موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع كل من يشعر بمتاعب، ويضم مجلس أمنائها كلا من أساتذة الطب النفسي الدكتور ناصر لوزا والدكتور عبدالناصر عمر والدكتورة عفاف حامد، إضافة إلى المهندس أحمد السويدي، ونادر يونان، والدكتور شيرين حلمي، والمهندس عمرو سليمان، والناشرة داليا إبراهيم، والدكتور مدحت العدل، والدكتور محمد العقبي، والكاتبة نشوى الحوفي.