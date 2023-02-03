مبيعات «هيئة الكتاب» تتجاوز 113 ألف نسخة بمعرض القاهرة الدولي

حقق جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 54، مبيعات كبيرة، منذ انطلاق فعالياته يوم 24 يناير الماضي حتى مساء أمس الخميس، إذ بلغ عدد النسخ التي جرى بيعها في الجناح 113 ألفا و534 نسخة كتاب من إصدارات الهيئة، التي شملت أيضا مبيعات مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أبرز السلاسل تحقيقا للمبيعات

ومن أبرز السلاسل التي حققت مبيعات جيدة، في معرض الكتاب، سلسلة «ما»، وسلسلة «رؤية» التي تصدرها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وكذلك إصدارات مشروع «وعي» الذي تصدره الهيئة بالتعاون مع الإفتاء المصرية، فضلا سلسلة تاريخ المصريين، وباقي سلاسل الهيئة، ومن الكتب التي حققت مبيعات جيدة موسوعة «القتلة.. جذور العنف عند مرشدي الإخوان» للدكتور محمد الباز، وكذلك الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض.

ومن بين إصدارات سلسة «ما»، «ما الحرف اليدوية» للدكتورة إيمان مهران، و«ما الأدب» للدكتور يوسف نوفل، و«ما الدراما» للدكتور عصام الدين أبو العلا، و«ما الجيولوجيا» للدكتور أسامة السيد أحمد عطية، و«ما الصيدلة» للدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب، و«ما الكون»، و«ما الفقة»، و«ما الخطابة»، وغيرها الكثير من العناوين.

إصدارات سلسلة «رؤية»

أما من بين إصدارات سلسلة رؤية: «فكرة في كتاب، مغامرات فلفلة، حكايات فردوس وسماحة، الحقيقة والخيال، بين الحقيقة والخيال، رحلة إلى مركز الأرض، شخصيات مصرية، قرأت لك، أحلم (الأشعار المصورة)، أغرب من الخيال، الجاهلية والصحوة، هؤلاء .. هم الإخوان، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية، نساء على عرش مصر، حماية الكنائس في الإسلام، حق الوطن، حوار الأديان والثقافات، تنظيم النسل ومتغيرات العصر، العقل والنص، مقاصد الشرع وقضايا العصر، فلسفة الحرب والسلم والحكم، قضايا الدين والحياة رؤية عصرية، مكارم الأخلاق، مهارات التواصل في السنة النبوية، فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) وغيرها الكثير من العناوين.

ومن بين إصدارات سلسلة مصريات، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض والفلاح في مصر على مر العصور، للدكتور عبد العزيز صالح، وغيرها.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية حتى 6 فبراير الجاري، بمشاركة 1047 ناشرًا من 53 دولة مختلفة.