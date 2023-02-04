حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية

حالة الطقس غدا في المحافظات، كشفت عنها هيئة الأرصاد قبل قليل وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والتنفسية وحساسية الصدر، وذلك لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي سجلت أقصى سرعتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إذ سجلت 56 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة الكبرى تشهد نشاطا للرياح على مدار اليوم، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما سجلت سرعتها 34 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات مع طقس بارد ليلاً، وفي الساعات الأولى من الصباح غائم جزئيا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وجاءت حالة الطقس غدا في جنوب الوجه البحري وهي الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، بالإضافة إلى مدن القناة، مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم ونشاط للرياح التي سجلت سرعتها 34 كيلو متر وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

الظواهر الجوية

وتنشط الرياح في طقس غدا الأحد في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 50%، وسجلت العظمى 19 درجة، والصغرى 11 درجة وسجلت سرعة الرياح أقصاها حيث بلغت 56 كيلو متر.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة ليلا معتدل الحرارة نهارا، حيث سجلت العظمي 22 درجة مئوية وبلغت الصغري 11 درجة، وسجلت الرياح 44 كيلو متر في الساعة وطقس غائم جزئيا.

وتشهد محافظات الصعيد طقسا غائما جزئيا مائل إلى البرودة ليلا، وفي الساعات الأولى من الصباح وتنخفض درجات الحرارة حيث سجلت الصغرى في جنوب الصعيد 7 درجات وفي الشمال 5 درجات.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الأمواج في البحر المتوسط، حيث بلغ ارتفاع الأمواج 4 أمتار، وتكون جنوبية غربية.