«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا في المحافظات وتؤكد التعرض لـ4 ظواهر جوية

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى وجود 4 ظواهر جوية، منها سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية ونشاط الرياح، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية لسائقي المركبات بتوخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح نظراً لتكون الشبورة التي تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضحت الأرصاد تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية مع نشاط للرياح تصل إلى 16 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 18 درجة مئوية وبلغت الصغرى 10 درجات.

حالة الطقس غدا الجمعة

وتكون حالة الطقس غدا في محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة باردة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم والشبورة وسجلت العظمى سرعة الرياح 18 كيلو متر في الساعة.

فرص سقوط الأمطار غدا

ويكون طقس غدا الجمعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا حيث سجلت العظمي 17 درجة والصغرى 11 درجة مع توقعات بسقوط أمطار تصل إلى 50% على مدار اليوم وطقس غائم.

وتمتد فرص سقوط الأمطار في طقس غدا الجمعة إلى محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة 50%، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وتزداد سرعة الرياح حيث تبلغ سرعتها 30 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، مع تكون الشبورة.

فيما يكون طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر معتدلا نهارا غائما جزئيا مائلا إلى البرودة ليلا، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة مع رياح تصل سرعتها إلي 26 كيلو متر في الساعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار سقوط الأمطار غدا الجمعة في جنوب وشمال الصعيد مع انخفاض درجات الحرارة في شمال الصعيد، حيث بلغت الصغرى 6 درجات وسرعة الرياح 18 كيلو متر في الساعة، فيما سجلت العظمى في الجنوب 22 درجة.