حالة الطقس غدا في المحافظات.. غيوم جزئية وثلوج على قمم الجبال

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا في المحافظات، إذ تكون مائلة إلى البرودة ليلًا ونهارًا مع تكون الغيوم الجزئية وسقوط أمطار على بعض المناطق وسط توقعات بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، الأمر الذي دفع الهيئة إلى مطالبة المواطنين بتوخي الحذر نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وعن الظواهر الجوية المتوقعة بحالة الطقس غدًا في المحافظات تشير التوقعات إلي سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وسجلت درجات الحرارة العظمى بها 17 درجة والصغرى 9 درجات.

حالة الطقس غدا الخميس

وعن حالة الطقس غدا في محافظات القاهرة الكبرى تشهد طقسا مائلا إلى البرودة ليلا باردا نهارا وتصل سرعة الرياح إلى 14 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

فرص سقوط الأمطار غدا

وجاء طقس غد الخميس في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائلا إلى البرودة ليلًا، وفي الساعات الأولى من الصباح مع تكون الغيوم الجزئية وسجلت العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات.

وتشهد محافظات شمال الصعيد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة حيث سجلت الصغرى 6 درجات في محافظات المنيا، أسيوط، وسط طقس مائل إلى البرودة لاسيما ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح مع تكون الغيوم ونشاط للرياح التي تصل إلى 22 كيلو مترا في الساعة.

وانخفضت أيضًا درجات الحرارة الصغرى في جنوب الصعيد، حيث سجلت 9 درجات والعظمى 20 درجة، وبلغت سرعة الرياح 22 كيلو مترا في الساعة.

وأوضح البيان تكون الثلوج في بعض المناطق وقمم الجبال مثل قمة جبل موسى وسانت كاترين.