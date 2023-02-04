تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح وثلوج

تفاصيل الطقس الـ72 ساعة المقبلة، كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» بداية من غد الأحد الموافق 5 فبراير 2023 وحتى الثلاثاء 7 فبراير من نفس الشهر، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذا يكون باردا في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد لبرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وجنوب البلاد، مع وجود فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

توقعات سقوط الأمطار وطقس الأحد 5 فبراير 2023

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس الأحد 5 فبراير 2023، يشهد وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع اضطراب الملاحة البحرية مساءً على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

كما يصاحب الطقس وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

توقعات سقوط الأمطار وطقس الاثنين 6 فبراير 2023

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين 6 فبراير 2023، يصاحبه أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50 إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، واضطراب للملاحة البحرية على البحر المتوسط لتكون سرعة الرياح من 60 إلى 80 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

توقعات سقوط الأمطار وطقس الثلاثاء 7 فبراير 2023

وأشارت توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 60 إلى 80 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة الأحد 5 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

درجات الحرارة الإثنين 6 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

درجات الحرارة الثلاثاء 7 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.