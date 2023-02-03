«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة وأماكن سقوط الأمطار

توقعات الأمطار وطقس الـ72 ساعة المقبلة، كشفت عنها الهيئة العامة للأرصاد، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، بداية من غد السبت حتى الاثنين، حيث ستكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

توقعات الأمطار وطقس الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة بنسبة 40 إلى 60 %، وتوقعات بطقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلاً على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

توقعات سقوط الأمطار وطقس السبت 4 فبراير 2023

أوضحت «الأرصاد»، أن طقس غداً السبت يشهد وجود أمطار متوسطة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

توقعات سقوط الأمطار وطقس الأحد 5 فبراير 2023

يشهد طقس الأحد، توقعات بسقوط أمطار متوسطة بنسبة 40 إلى 50 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما يشهد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

توقعات سقوط الأمطار وطقس الاثنين 6 فبراير 2023

تشير توقعات «الأرصاد»، لطقس الاثنين، إلى وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50 إلى 60 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50 % على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة السبت 4 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 5 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 6 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 09 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 09 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 10والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 12والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 05 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 08 والصغرى 22.

وتهيب هيئة الأرصاد الجوية، كافة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.