هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا.. ودرجات الحرارة تصل لـ3 مئوية

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدته جميع الأنحاء في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، صاحبته سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق المختلفة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في بيان لها أوضحت خلاله كذلك الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة غدا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، وهناك فرص لسقوط الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا أنه منه المتوقع سقوط الأمطار غدا السبت وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة غدا

وتوجد عدد من المناطق التي تتأصر بانخفاض درجات الحرارة غدا، والتي تصل إلى درجات مئوية للصغرى في كاترين، وتصل إلى 5 درجات مئوية في نخل والمنيا وأسيوط وسيوة، بينما تصل إلى 6 درجات مئوية في الوادي الجديد، كما تصل الصغرى إلى 7 درجات مئوية في سوهاج والأقصر.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 19 - 09

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 19 - 10

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 -

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 – 06

أبو سمبل 20 09