«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، ويكون هناك فرص لسقوط الثلوج على قمة جبل موسى.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40 و50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا على جميع المناطق كالتالي:

- القاهرة 19 - 10

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 15 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 10

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 19 - 10

- طنطا 19 - 11

- دمياط 20 - 11

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 10

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 09

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 18 - 03

- كاترين 14 - 02

- الطور 20 - 10

- طابا 19 - 03

- شرم الشيخ 22 - 13

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 19 - 11

- مطروح 19 - 10

- السلوم 17 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 - 06