توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وثلوج ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد السبت الموافق 4 فبراير حتى يوم الاثنين الموافق 6 فبراير، حيث يتوقع الخبراء سقوط أمطار على عدد من المناطق، كما تكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

توقعات الأمطار وطقس الـ72 ساعة المقبلة

وعن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، فيسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، بينما يكون باردًا ليلًا في معظم الأنحاء وشديد البرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا السبت بنسبة حدوث 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة يوم الأحد بنسبة 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد طقس يوم الأحد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 4 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

درجات الحرارة الأحد 5 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 07.

درجات الحرارة الاثنين 6 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.