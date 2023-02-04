إلهام شاهين تهنئ هالة صدقي بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صديقتها هالة صدقي بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ونشرت إلهام شاهين، مجموعة صور من كواليس افتتاح المهرجان، وعلقت عليها: مبروك تكريم حبيبتي وأختي وصديقة عمري هالة صدقى في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. يا رب دايما من نجاح لنجاح أكبر.. مبروك افتتاح المهرجان ومبروك لرئيسه الشرفي صديقي الجميل الفنان محمود حميدة.. ورئيس المهرجان الكاتب سيد فؤاد.. دورة ناجحة بإذن الله».

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، يبدأ بفقرة غنائية للمطربة أميرة رضا، وفقرة للآلات والفنون الشعبية، الذين يشاركون ضيوف الحفل، الغناء والرقص، وتقدم حفل الافتتاح، المخرجة والصحفية السنغالية أومي ندور باللغة الفرنسية، وباللغة العربية الإعلامية التونسية كريمة الوسيلاني، والحفل إخراج هاني لطفي