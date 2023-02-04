اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. احتفاء بإطلاق النسخة الـ29 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

إدارة منتدى شباب العالم: عدم إطلاق «النسخة الخامسة» بشرم الشيخ وتخصيص عوائد الرعاية لتنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التنموية

مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

مبادرة «التعلّم للكسب» لتأهيل الشباب للعمل

برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائى

برنامج لتقديم دعم نفسى للاجئين

برنامج لدعم وتمكين اللاجئين فى التعليم

إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين

اتفاق «مصرى - رومانى» على زيادة صادرات الحبوب للقاهرة

«مدبولى»: مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين.. و«تشوكا»: جاهزون لتلبية احتياجاتكم

كتاب الله «قُرئ فى مصر»

«الوطن» تحتفى بإطلاق النسخة الـ29 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

المدرسة المصرية: 160 عاماً على إنشاء المقارئ المصرية وتعاقب عليها 17 شيخاً.. ومقارئ كبار القُراء بـ«الحسين» تحيى مدرسة التلاوة القرآنية

المسابقة العالمية للقرآن: العالم على أرض المحروسة لتلاوة كتاب الله وتوجيه رئاسى بمضاعفة الجوائز «لا يُكرِم أهل القرآن إلا كريم»

تدريس القرآن: «كلية القرآن» بطنطا الوحيدة بمصر لتدريس كتاب الله.. والعميد: نُعدّ جيلاً لنشر القراءات وحمايتها من أخطاء اللحن والتشكيل

مشروعات جديدة لحماية نهر النيل وتجديد المنشآت على المجارى المائية

«سويلم»: خطة «الرى» تهدف لتعظيم العائد من وحدة المياه

القطبان.. والحفاظ على الاستقرار

الأهلى: «كولر» يحسم تجديد عقود «الشحات وهانى وإبراهيم» ورامى ربيعة خارج حساباته.. والتحقيق فى أزمة «سافيو»

الزمالك: كواليس عودة «فيريرا» للتدريب.. و«أمير» يطالب الجماهير بدعم اللاعبين.. والفريق يستعد لـ«فاركو»

ريال مدريد يواجه ريال مايوركا قبل السفر لمونديال الأندية

وغياب «بنزيما وميليتاو».. وصراع بين برشلونة وإشبيلية

الصفحة الثانية

قيادات صحفية فى ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية»: إعلام «الجمهورية الجديدة» يهدف إلى التوعية والتنوير

«الخطيب» فى معرض الكتاب: الإعلام «أمن قومى».. والمؤسسات الإعلامية لـ «المتحدة» تسعى لحماية وعى المواطن

«السمرى»: الحدث يصنع التريند.. والإعلام قادر على المنافسة بعد ضبط البوصلة الأخلاقية والمهنية.. والصحافة يمكنها الاستمرار والتطور بتدريب الصحفيين

«قمحة»: التطبيقات السريعة والتطور التكنولوجى أثَّرا على الصحافة.. و«بسيونى»: المجتمع يدفع ثمن فوضى الشائعات

اهتمام خاص بكتب الأطفال داخل أجنحة دور النشر.. ورد واقعى على «مثلية ديزنى»

«عبدالتواب»: شعب مصر علَّم العالم القراءة والكتابة.. وحضوره للمعرض خير دليل

«المعرض» استقبل 300 رحلة جامعية ومدرسية وأندية شباب

الأعداد وصلت إلى 21.5 ألف فرد من مختلف الأعمار.. والتنسيق تم إلكترونياً

سيدات تركن عملهن للتفرغ للكتابة: المعرض بوابتنا لاكتشاف شغفنا

«مى»: «نور الشمس» تجسد معاناة النساء مع المجتمع الذكورى

الصفحة الثالثة

كتاب الله «قُرئ فى مصر»

مقارئ «الأوقاف» القرآنية

أعمدة مدرسة التلاوة المصرية

عبدالفتاح الشعشاعى

محمد رفعت

أحمد محمد عامر

مصطفى إسماعيل

محمد عبدالعزيز حصان

عبدالباسط عبدالصمد

راغب مصطفى غلوش

محمود خليل الحصرى

محمد محمود الطبلاوى

محمد صديق المنشاوى

عبدالعظيم زاهر

محمود على البنا

أبوالعينين شعيشع

عبدالعاطى ناصف

كامل يوسف البهتيمى

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الصفحة الرابعة

مدرسة التلاوة المصرية.. أجيال من «كبار القراء» تتوارث خدمة كتاب الله

«جمعة»: يجتازون عتبات الأذن ليصلوا بالمتلقى إلى قمة النشوة القرآنية و«الأزهرى»: مدرسة نجحت فى تقديم الحالة المصرية بجميع أنحاء الأرض

مقارئ «الحُسين».. ريادة متواصلة فى التلاوة

«الخشت»: لا بد من سماع القرآن بشكل جيد لمعرفة الأحكام والتلاوة الصحيحة.. و«الطاروطى»: دولة التلاوة فى مصر تشهد طفرة كبيرة

وزير الأوقاف: الجيل الحالى للقراء قادر على استعادة أمجاد كبار القراء

أتوجه بالشكر للرئيس السيسى لتوجيهه بمضاعفة جوائز المسابقة العالمية.. ولا يُكرِم أهل القرآن إلا كريم

الشيخ محمد حشاد: مصر دولة تلاوة القرآن الكريم على مر التاريخ

شيخ المقارئ ونقيب القراء: مقارئ «الكبار» مدارس لتعلم أحكام التجويد

دور النقابة

مصر علمت الدنيا كلها فنون التلاوة الصحيحة بقرائها العظام.. و8 آلاف قارئ ومشيخة المقارئ تمثل وزارة الأوقاف فى المسابقات الدولية والتحكيم فى الداخل والخارج

الصفحة الخامسة

مسابقة «القرآن».. تنافُس عالمى فى التلاوة على أرض مصر

شيخ الأزهر: القرآن الكريم مفجر العلوم ومنبعها ودستور الأخلاق.. والمفتى: الدولة المصرية كانت وستظل مقصداً لأهل القرآن الكريم

نقيب الأشراف: إقامة المسابقة العالمية للقرآن على أرض مصر رسالة سلام إلى العالم كله

«وافدو الأزهر».. نماذج مضيئة فى تلاوة القرآن على نهج سلاطين المدرسة المصرية

«دانى» من إندونيسيا: أسير على نهج الشيخ الحصرى.. و«رفاعى» من ماليزيا: مصر بلد أبدع فى قراءة القرآن

البداية من الكتاتيب.. برامج «الأوقاف» لتحفيظ النشء القرآن الكريم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة

الوزارة استحدثت الكثير من البرامج الدعوية والقرآنية بما يتناسب مع الواقع المعاصر الذى تتطلبه الدعوة

القارئ الطبيب: القرآن الكريم نزل فى مكة المكرمة وقُرئ فى مصر

«نعينع»: التلاوة المصرية للقرآن سفير للإسلام الوسطى وجزء من قوة مصر الناعمة

القراء المصريون برعوا فى تنويع الأداء والرعيل الأول يمثلون سلاطين التلاوة

الصفحة السادسة

مقرأة «الحصرى».. شباب وأطفال ينفذون وصيته

«ليلى»: باجى المقرأة من ٢٢ سنة ودلوقتى بقيت معلمة تجويد

و«فرحة»: سبت المنيا وجيت مقرأة الحصرى للتلاوة الصحيحة

و«عزة»: حلم حياتى أختم حفظ المصحف

مدرسة التلاوة المصرية

المقامات الصوتية بصمة مميزة للتلاوة المصرية

طه عبدالوهاب: وجود المقارئ المصرية استمرار لدور مصر فى الحفاظ على كتاب الله

«سمّيعة القرآن» عشاق لإبداع القراء المصريين.. و«الإذاعة» وجهتهم المفضلة

ياسر الكرمانى: الكُتاب أول الطريق لتذوق جمال التلاوة المصرية وحفظ القرآن و«آمال»: الإذاعة شغالة طول الوقت فى البيت للاستمتاع بالمشايخ المصريين

«خضر»: نعمل على حماية القرآن من أى لحن أو خطأ فى تشكيله أو نطقه بشكل غير صحيح

عميد كُلية القرآن: مصر بها عمالقة التلاوة ونسعى لإعداد جيل جديد لنشر «القراءات»

«كلية القرآن» الوحيدة على مستوى مصر التى تقوم بتدريس القرآن الكريم.. ولدينا 2000 طالب بقسم القراءات وعلوم القرآن بينهم الوافدون

الصفحة السابعة

«المركزى» يُخالف رهانات زيادة الفائدة ويضع خفض التضخم لـ7% «نُصب عينيه»

تعافٍ ملحوظ فى النشاط الاقتصادى وراء «القرار» الأخير.. والخبراء: يوازن بين جذب السيولة وعدم الإضرار بالاستثمار

«الأهلى ومصر والقاهرة» توقف بيع شهادة الـ25% بعد تحقيق المستهدف

الشهادتان تضيفان آلافاً لقاعدة العملاء.. وصرف أول عائد الـ22.5% من البنكين الأكبر فى القطاع

«باى موب» توقع شراكة مع «خزنلى» لتعزيز التمكين الرقمى للتجار فى مصر عام 2023

الإنفاق على إعلانات الطرق خلال 2022 بلغ 3.1 مليار جنيه

Huxley العقارية تعتزم توسيع نشاطها فى السوق المصرية خلال 2023

شركة ABB تورد مليون شاحن للسيارات الكهربائية حول العالم

الصفحة الثامنة

عودة منتظرة

خطة الحفاظ على الاستقرار

«كولر» يحسم تجديد عقود ثلاثى الأهلى ورامى ربيعة خارج حساباته.. والتحقيق فى أزمة برونو سافيو

فبراير النارى

كواليس عودة «فيريرا» لتدريب الزمالك ومطالبات للجماهير بدعم اللاعبين

البروفة الأخيرة

ريال مدريد فى محطة مايوركا قبل السفر لمونديال الأندية.. غياب «بنزيما وميليتاو»

4 مواجهات حاسمة

مباريات قوية فى افتتاح منافسات الجولة 17 للدورى