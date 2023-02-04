الكلمة الكاملة للدكتورة رشا راغب عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن المنتدى العالمي لشباب العالم منذ إطلاقة في 2017 ومن خلال نسخه الأربعه على مدار السنوات الأربع الماضية، وتطور فعالياته وأنشطته أصبح أكبر من لقاء أو مؤتمر سنوى للشباب، لافتة إلى أن المنتدى أصبح منصة عالمية تهدف للسلام وتشجع على الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل منتدى شباب العالم، أن جلسات المنتدى تتضمن نقاشات عكست آمال وطموحات الشباب وخبرات صناع القرار وقادة العالم في العديد من القضايا، واتضح ذلك من خلال التوصيات الناتجة عن النقاشات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وترجمة هذه التوصيات إلى مبادرات وبرامج ناجحة وفعالة استقبلها العالم باحترام شديد واعتراف دولي من كبريات منظمات العالم.

منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية مهمة لمناقشة القضايا العالمية

وأشارت إلى أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية مهمة لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب، ومن الضروري التأكيد على أن الأساس في قدرة الشباب المتميز هو دعم وتشجيع وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشباب المصري.

وأضافت أن الرئيس السيسي حريص على إتاحة الفرصة للتواصل مع شباب العالم لمناقشة القضايا المعاصرة وصياغة الحلول الواقعية، موجهة التقدير للشباب الذين كانوا على حق قدر ثقة الرئيس السيسي فيهم بشكل إيجابي ومؤثر وفاعل، لافتة إلى أن العالم يمر بوقت دقيق تملؤه تحديات متعددة والشباب هم أحد أهم الأطراف المتأثرة بتلك التحديات، وهم أيضا أهم أطراف مواجهة التحديات بكل مايمتلكوه من حلم وإرادة وتصميم على إحداث تغير حقيقي في الحاضر والمستقبل، لافتة إلى أن المميز في هؤلاء الشباب أنهم دائمًا على اتصال بواقعهم في تناولهم للقضايا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ولديهم أولويات واضحة في التكيف والاستجابة للمشكلات المحيطة بمجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن الشباب مدركون للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية والتي نتج عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تمثل أعباء إضافية على كاهل المجتمعات والدول، لافتة إلى أن الشباب أصبح لديهم اعتقاد قوى ويقين بضرورة المشاركة الفعالة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في مجتماعاتهم قدر استطاعتهم وبالتعاون مع شركاء وأصدقاء منتدى شباب العالم، مؤكدة أن شباب البرنامج الرئاسي القائم على إدارة منتدى شباب العالم قرر عدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدي بشكله المعهود من مدينة شرم الشيخ، على أن يتم البدء الفوري بتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وهذا الأمر سيتم بالتعاون مع كل شركاء نجاح المنتدي من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية وكافة أجهزة الدولة المصرية.

توجيه عوائد تنظيم النسخة الخامسة لتنفيذ الحزم والمبادرات

وأوضحت أن إدارة منتدي شباب العالم قررت توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ لتنفيذ تلك الحزم والمبادرات والتي تشمل تنفيذ برنامج يستهدف قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والمادي وتطوير ورفع المهارات والقدرات البشرية، وإطلاق برنامج خاص بالأمن الغذائي من خلال تقديم برنامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا، وإطلاق أكبر منصة تطوعية شبابية في العالم والتي ستكون بمثابة نقطة إنطلاق لتأهيل جميع المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية والتي تستهدف الدول الفقيرة والمتضرره سواء من الحروب والنزاعات أو التداعيات المناخية، وإطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية والعقلية وتنفيذ برنامج ودعم تمكين المهاجرين والاجئين وتعزيز أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمه إليهم ولأسرهم.

واختتمت: «نحن على قناعة تامة أن تجدوا تلك النسخة جديرة باهتمامكم حيث إنها ستكون بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلًا من مناقشتها والسبيل لتحقيقها، وسيتم عرض نتائج تلك المبادرات وما يستجد من شراكات جديدة من خلال منصات منتدي شباب العالم بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي على مدار العام».