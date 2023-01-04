رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في «استراتيجية حقوق الإنسان»

استعرضت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، دور الأكاديمية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وعدد كبير من النواب، بالإضافة إلى وفد من العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

دور الأكاديمية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل

رحب النائب طارق رضوان، في مستهل اللقاء، بالدكتورة رشا راغب والوفد المرافق لها، مثمنًا دور الأكاديمية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل، مشيرًا إلى توافق وتماشي دورها مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر عام 2021؛ لتطوير سياسات وتوجهات الدولة، في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

بناء الإنسان هدف الأكاديمية الوطنية للتدريب

في بداية حديثها، أكدت الدكتورة رشا راغب، أن الهدف الأساسى للأكاديمية، بناء الإنسان، معربة عن تقديرها لاستضافة مجلس النواب للأكاديمية، موضحةً أنه منذ إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، أصبحت محاورها جزءً لا يتجزأ من خارطة البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لمتدربيها في كل قطاعات الدولة، بما يواكب ويعاصر ما تمر به الدولة المصرية من قرارات واستراتيجيات تطلقها القيادة السياسية.

تضمن الاجتماع عرض تقديمي لمنجزات الأكاديمية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، منذ قرار إنشائها في عام 2017، حيث شمل العرض البرامج التدريبية المُقدمة لعدد كبير من قطاعات الدولة، والمدرسة الرئاسية للقيادة وبرامجها الموجهة للفئات المختلفة كالشباب والتنفيذيين والمرأة والشباب الإفريقي، بالإضافة إلى مبادرات الأكاديمية المختلفة.

وتناول العرض أيضًا، الخدمات الأخرى للأكاديمية كالاستشارات، والاختبارات، والمنح الدولية، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية التي أبرمتها الأكاديمية منذ نشأتها، بالإضافة إلى التطور الذي شهدته الأكاديمية، فيما يتعلق ببنيتها التحتية من مباني إدارية وتدريبية، وفقا لما أوضحه البيان الصادر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ قليل.

كما تم أيضًا استعراض أهم الفعاليات التي تشارك بها تستضيفها الأكاديمية كمنتدى شباب العالم والحوار الوطني وغيرها من الفعاليات المهمة، وخلال العرض، ألقت رشا راغب الضوء على حصول الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد الدولي من ACCET كثاني مؤسسة في آخر 20 عاما تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، دون رصد أي جوانب ضعف أو قصور.

الخطط المستقبلية للأكاديمية

لم يقتصر العرض على ما تم إنجازه فقط، بل تضمن أيضًا الخطط المستقبلية للأكاديمية من برامج تدريبية وشراكات وفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود قانون خاص لتنظيم عمل الأكاديمية وتحقيق أهدافها، وتوفير مصادر تمويل لتكليفات البرامج والفعاليات.

وشهد ختام اللقاء حوارًا مفتوحًا ما بين الدكتورة رشا راغب وعدد كبير من نواب لجنة حقوق الإنسان ولجان مجلس النواب المختلفة، حيث أشادوا جميعًا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية لتطوير وتمكين المواطن المصري، وجاءت معظم أسئلة النواب حول برامج الأكاديمية ودورها ومشاركتها في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومعايير وجودة اختيار متدربيها، وخطط توسعها في المستقبل.

وأوضحت رشا، أنه يتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع خطط البرامج التدريبية، مثلها مثل: محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحديات تغيير المناخ، من خلال متخصصون وخبراء في تلك المجالات.

ويُذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعلنت - خلال بيان صحفي، عقدها ثلاث اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، شملت اجتماع أُقيم يوم الإثنين الماضي، عن مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان بدعوة لرؤساء جامعات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان، وأيضًا اجتماع اليوم الأربعاء، من أجل بحث الشكاوى الواردة للجنة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.