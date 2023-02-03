إصابة «عجلاتي» في مشاجرة مع نقاش وسائق لاتهامهما بسرقة توكتوك بالجيزة

أصيب عجلاتي في مشاجرة مع نقاش وسائق لإجباره على التنازل عن محضر اتهامهما بسرقة التوكتوك الخاص به بمنطقة الوراق بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول عجلاتي 57 سنة مصاب بطعنة بالظهر والوجه، على الفور أمر العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال المقدم هاني مندور رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تم التقابل مع زوجه المجني عليه التي أفادت بأن نقاشا 40 سنة، وسائقا 60 سنة تشاجرا مع زوجها وأحدثا إصابته بسبب أن المجني عليه حرر محضرا لهما يتهمهما سرقة التوكتوك الخاص به من أمام منزله وأن المتهمين طلبا التنازل عن القضية.

وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بها أحاله اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموقف القانوني

أوضح المحامي محمود عبد الله تفاصيل عقوبة الشروع في القتل كما نص عليها قانون العقوبات، مؤكدا أن المادة رقم 46 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

- السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

- السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.