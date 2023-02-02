القبض على طرفي مشاجرة في الدقهلية بسبب خلافات الميراث

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط طرفي مشاجرة في الدقهلية، وذلك في ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتداول مقطع فيديو على تطبيق واتس آب يتضمن تعدى بعض الأشخاص على سيدات داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الكردي بمديرية أمن الدقهلية.

خلافات سبب المشاجرة

بالانتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (إحدى السيدات ونجلتها) طرف ثاني نجل الأولى وشقيقه وزوجة شقيقه - مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردي تعدى كل منهم على الآخر باستخدام عصى خشبية كانت بحوزتهم دون حدوث إصابات لوجود خلافات بينهم حول الميراث.

وبسؤالهم أيدوا ذات المضمون، وأقروا برغبتهم فب التراضي والتصالح فيما بينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.