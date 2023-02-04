إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب مزارع ستيني في محافظة سوهاج بطلق ناري في الرأس بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لعلاجه، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة مزارع

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بوصول المدعو «شحاتة أ ب»، 65 عاما، مزارع، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصاب بطلق ناري بالرأس، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بقسم الاستقبال تمهيدا لنقله لغرفة العمليات.

خلافات بين المتهم والمجني عليه

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع البلاغ، وبسؤال ابنه «يوسف»، 24 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، اتهم كلا من «إسلام ن ك»، 30 عاما، عامل، و«أحمد ر ن»، 28 عاما، عامل، ويقيمان بدائرة المركز، بالتعدي على والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة بينهم، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية، قال مرسي أشرف، محام، إن عقوبة الضرب تصل إلى 7 سنوات، فضلا عن عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وتصل إلى 10 سنوات.