مزايا قرض بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة.. من 250 ألفا إلى مليونين

تتجه البنوك العاملة في مصر إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع، ولا تزال البنوك مستمرة في منح القروض للمنشآت الصغيرة وأبرزها بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

قرض بنك مصر للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

ووفقاً للموقع الرسمي لـ بنك مصر، فإنَّ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمكنهم الحصول على قرض بضمان مشروعاتهم تصل قيمته إلى 2 مليون جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات أو البضائع وتطوير المنشأة، مثل أن يكون صاحب كشك صغير لبيع المواد الغذائية والسجائر ويرغب في التوسع وتحويل المنشأة إلى سوبر ماركت.

مزايا قرض بنك مصر للمشروعات الصغيرة

وتتعدد مزايا قرض بنك مصر للمشروعات الصغيرة، أولها عدم اشتراط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل عميلا للبنك، والتقديم متاح عبر تطبيقات الهاتف أو زيارة أحد الفروع، ويشمل تمويل شراء معدات وآلات جديدة أو مخزون ومواد خام أو خطابات ضمان أو اعتمادات مستندية أو جاري مدين حسب حجم المشروع.

فيما تصل قيمة التمويل إلى 250 ألف جنيه لأي مشروع حجم مبيعاته أقل من مليون جنيه، وترتفع قيمة التمويل إلى 2 مليون جنيه للأنشطة التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 1 إلى 50 مليون جنيه، فيما يمنح بنك مصر للعميل تسهيلات أخرى عند تجاوز حجم مبيعاته الـ50 مليون جنيه.

ونوَّه البنك إلى حظر بعض الأنشطة من الحصول على القرض، مثل البرمجة وتطبيقات الحاسب، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وأعمال المقاولات والتشييد والبناء، والإنتاج الحيواني والداجني والزراعي، والتخزين، والصحافة، والملاهي الليلة وصالات القمار، أو الأنشطة السياسية والدينية، وكذلك أعمال الاستيراد والتصدير، وأي أنشطة ممنوعة قانوناً.