أرباح المشروعات الصغيرة تصل إلى 314 ألف جنيه.. جهاز حكومي يكشف التفاصيل

تعد التجارة منذ القدم أفضل طرق الاستثمار لعائدها الوفير، والتي تطورت عبر العصور واتخذت أشكالا عديدة، وظهرت حركات رؤوس الأموال التي يتم ضخها في الأنشطة المختلفة من تصنيع ونقل وإنتاج كل الخدمات والسلع التي يحتاجها المجتمعات.

وترصد «الوطن» أفكار مشروعات صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق عائدا مرتفعا مقارنة بالإمكانات البسيطة التي يبدأ بها المشروع أو النشاط.

مشروع ورشة خراطة ولحام

تستعرض إحدى دراسات الجدوى الصادرة عن الجهاز الحكومي، فكرة مشروع ورشة خراطة ولحام، والتي يرتفع عليها الطلب المحلي على خدمات الخراطة وميكانيكا السيارات، وبالتالي ضمان تحقيق الأرباح التي تقدر بحوالي 185,03 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بصافي ربح 314,6 ألف جنيه.

وأضافت الدراسة الاسترشادية، أنَّ حجم المبيعات المتوقع بنهاية العام الأول من بدء مشروع ورشة اللحام والمخرطة يقدر بحوالي 1,63 مليون جنيه، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بنهاية العام الخامس ليصل إلى 2,322 ملايين جنيه، ليوضح «الجهاز» أنَّ قصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهرين أبرز أسباب ارتفاع الإيرادات أو المبيعات.

وبحسب الجهاز، فإنَّ ورشة الخراطة واللحام الصغيرة قادرة على استيعاب حجم عمالة يصل إلى 7 أفراد أغلبهم من الفنيين بجانب الإدارة والعمال المساعدين، ما يساهم في تشغيل أيدي عاملة واكتساب خبرات تصنيعية جديدة.

مشروع «مطبعة» صناعية

يُعد مشروع المطبعة الصناعية أحد المشروعات التي تستهدف تقليل التكلفة المرتفعة والمطبوعات الفاخرة بإنتاجها محلياً، وبالتالي يحقق زيادة الإنتاج المحلي والدخل القومي نسبياً، كما يساهم في تشغيل العمالة وتقليل الاستيراد واكتساب الخبرات وتوطين الصناعة، أحد أبرز أهداف الدولة في الوقت الحالي.

وكشفت دراسة جدوى مشروع المطبعة، عن وصول الأرباح السنوية بنهاية العام الأول إلى حوالي 41,7 ألف جنيه، مقارنة بصافي ربح سنوي يصل لـ 86,81 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وتابعت الدراسة، يساهم المشروع في تشغيل 5 أفراد على الأقل ويتميز بقصر دورة الإنتاج الواحدة التي لا تزيد عن شهر، وبالتالي ضمان ارتفاع الإيرادات التي يتجاوز حجمها سنوياً 1,15 مليون جنيه بنهاية العام الخامس من بدء نشاط الطباعة، على الرغم من بساطة المعدات التي لا تتجاوز أوراقا وأحبارا.