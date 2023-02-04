تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر.. لا يزال في العناية المركزة

أكد الدكتور نور أبو حساب، الصديق المقرب للموسيقار حلمي بكر، الذي يتواجد معه بصفة مستمرة في المستشفى، إن حالته الصحية مستقرة.

وقال أبو حساب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر مستقرة ولكنه لا يزال في الرعاية المركزة، والأطباء قرروا أنه لن يغادر الرعاية إلا بعد زوال المياه المحبوسة في قدمه».

وطالب «أبو حساب» بضرورة الاستمرار في الدعاء لـ حلمي بكر لتجاوز محنته الصحية سريعا، خصوصًا وأن دعوات كل أصدقائه وجمهوره تصل إليه ويشعر بها.

الأزمة الصحية لـ حلمي بكر

وتعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية منذ أيام، ودخل على أثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبري، إذ عانى من مشكلات في الكلى والسكر أدت إلى احتباس المياه في الجسم، وبعد تحسن طفيف لحالته الصحية تم نقله إلى الرعاية المتوسطة، ولكن حالته تدهورت مرة أخرى وقرر الأطباء عودته للرعاية المركزة ومنع الزيارة عنه نهائيا حتى تتحسن حالته الصحية.