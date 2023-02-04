«الأمم المتحدة» لقناة الحياة: منتدى شباب العالم إنجاز عظيم.. وسعداء بتركيزه على التطبيق

قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن منتدى شباب العالم بالنسبة للأمم المتحدة إنجاز عظيم، وفي حال النظر للنسخ السابقة له كان مبعوث الأمم المتحدة للشباب حاضرا في كل النسخ.

بانوفا: الأمم المتحدة سعيدة بمنتدى شباب العالم

وأضافت «بانوفا»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الأمم المتحدة سعيدة بمنتدى شباب العالم الذي قامت به مصر، وجرى تنفيذه لمرات عديدة: «مصر استطاعت أن تجمع الشباب من كل أنحاء العالم».

بانوفا: ندعم هذا التبادل بين الدول

واستطردت: «سنتعاون مع دول أخرى لأن مناطق العمل التي تم اختيارها في هذه النسخة هي مناطق عمل ذات أهمية، ونحن ندعم هذا التبادل بين الدول المختلفة المشاركة والمهتمة بمجالات التعاون المختلفة، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنشأ مكتبا للشباب يغطي كل دول العالم، ومقره مصر، وهو نوع كبير من الدعم لمثل تلك المبادرات».

وأشارت إلى أن المؤسسة في غاية السعادة أن يكون التركيز في النسخة الجديدة لمنتدى شباب العالم على التطبيق، الذي يشمل العمل في مناطق معينة أو بمجالات معينة يستطيع الشباب إظهار أنفسهم وأصواتهم فيها: «ما تم تقديمه اليوم كان بداية لنقاشات أولية، وناقشنا مع المسؤولين التوسع في هذا التعاون».