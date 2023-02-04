إعلان تفاصيل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم في مؤتمر صحفي بعد قليل

ينطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي بعد قليل.

ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات، أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة جميع القضايا التي تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية.

بداية منتدى شباب العالم

وكانت البداية في 25 إبريل 2017 ومن على ضفاف قناة السويس، عندما عرض مجموعة ‏من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب ‏العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعلن في يوم 24 يوليو 2017 خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، انطلاق منتدى ‏شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، موجها دعوته لجميع الشباب من مختلف دول ‏العالم ليعبّروا عن آرائهم ورؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.‏

انطلاق النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم في 2017

جاءت بداية الانطلاق في نوفمبر 2017، إذ شارك شباب من جميع أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، ومع شباب من جميع أنحاء العالم، واستمر العمل وصولاً للنسخة الرابعة 2022.